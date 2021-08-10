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Сериалы
Врач прогнал заглядывающую в промежность подруги Дженнифер Энистон

Врач прогнал заглядывающую в промежность подруги Дженнифер Энистон

Артистка оконфузилась, но не жалеет.
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Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон рассказала, что присутствовала на родах нескольких своих подруг. Приятельницы хотели, чтобы актриса поддержала их в непростой момент.

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 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

Энистон рассказала забавный эпизод, виновницей которого она стала. Однажды, когда ребенок подруги уже находился в родовых путях, Дженнифер стало очень любопытно. Она наклонилась к промежности будущей мамы, чтобы наблюдать за процессом.

Акушер, помогавший роженице, очень разозлился. Как оказалось, знаменитость ему мешала и загораживала свет. В какой-то момент доктор взорвался и прогнал назойливую знаменитость в сторону.

О том, что довела медика до бешенства, Дженнифер Энистон не жалеет. По словам звезды "Друзей", первое, что увидел ребенок ее подруги, – это ее лицо. Кроме того, актриса подержала младенца за ножку.

Энистон отметила, что могла бы быть замечательным врачом. Знаменитость выбрала бы дерматологию. Также актриса много читает о генетике.

Отметим, у 52-летней Дженнифер Энистон своих детей нет. В 2016 году актриса, устав от постоянных напоминаний о необходимости завести наследников, опубликовала эссе, в котором заявила, что выходить замуж и рожать не обязательно. Дескать, жить полноценно можно и без этого. Позднее в интервью Энистон намекнула, что много раз пыталась стать матерью, но у нее ничего не вышло из-за проблем со здоровьем.

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Фото: Kevin Sullivan / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2021, 15:27 Источник: InStyle ✓ Надежный источник
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