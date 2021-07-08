Борющегося за жизнь в реанимации актера "Мажора" добивает страшное горе

Актеру Александру Дьяченко сообщили горькую весть.



Звезда сериалов "Брат-2" и "Мажор" несколько недель назад была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. В больнице состояние 56-летнего актера Александра Дьяченко ухудшилось – у знаменитости начался цитокиновый шторм – это неконтролируемая реакция иммунитета, которая может привести к летальному исходу.

С тех пор Дьяченко находится в медучреждении под чутким наблюдением докторов. Журналистам удалось связаться с актером "Мажора". Знаменитость долго не брала трубку, но в итоге ответила на звонок. Разговор был коротким. Актера, как оказалось, перевели в реанимацию, он борется за жизнь. Александр чувствует себя плохо.

Позднее Александра Дьяченко вышел на связь с поклонниками в одной из соцсетей. Актер сериала "Брат-2" сообщил, что его добивает большое горе. Умер близкий друг артиста – режиссер Сергей Лялин, работавший над сериалами "Смерть шпионам!", "Слепой", "Двойная ложь".

"Меня вытащили. Так говорят. Еще не очень дышу. Но буду", – сообщил о своем состоянии актер сериала "Мажор". Дьяченко рассказал, что в реанимации видел, как в муках умирают люди. Александр отметил, что понимает, почему его друг "недотерпел и разжал". "Я знаю, как оно может забирать", – поделился артист. Александр Дьяченко обещал пронести память о Сергее Лялине через всю жизнь.