Подруга рассекретила беременность разведенной Муцениеце: Это залет

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова в личном блоге опубликовала провокационную фотографию с подругой Агатой Муцениеце.

На снимке актрисы предстали с огромными животами. "Немножко беременны (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фотографию актриса. Увы, как оказалось, поздравлять знаменитостей не с чем – они просто объелись черешни.

Правда, подписчики тут же отметили, что обеим очень идет образ беременных. Некоторые, вероятно, не прочитали подпись к снимку и начали поздравлять Агату Муцениеце с грядущим прибавлением. Также большинство пришло к выводу, что после развода с Павлом Прилучным актриса заместо похорошела.

"Как было в пародии на 9 Роту: Это залет", "Хороша мода! Рожай – не хочу! Ешь – не могу!", "Это я когда пельменей наемся", "Агата после развода очень похорошела", "У черешни увы нет стоп-слова. Она такая. Ешь, пока не лопнешь", "Агата это временно", "Немножко беременны и много красивы! Черешня слов не понимаю, она ягода душевная", "Красивые девчули", – написали в комментариях.

Напомним, о разводе Агаты Муцениеце стало известно полтора года назад. Артистка объявила, что они с Павлом Прилучным больше не могут жить под одной крышей. Как оказалось, актер даже поднимал на супругу руку. По слухам, причиной разрыва стал роман звезды "Мажора" с коллегой по сцене Мирославой Карпович.