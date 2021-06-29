Звезду фильма "Брат-2" госпитализировали с коронавирусом

В российской прессе распространяют информацию о состоянии звезды фильма "Брат-2" Александра Дьяченко. Стало известно, что артиста госпитализировали в диагнозом COVID-19.
Данные о коронавирусе Дьяченко подтвердил в своем "Инстаграме". Он добавил, что чувствует себя удовлетворительно, сообщает Пятый канал.
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