Появились свежие данные о состоянии госпитализированного Стеклова из "Кадетства"

В МСХТ рассказали о состоянии 73-летнего актера Владимира Стеклова. Накануне звезда сериала "Кадетство" попала в больницу с коронавирусной инфекцией.
Директор Московского Современного художественного театра Руслан Банковский сообщил журналистам, что Владимир Стеклов стабилен. Проблем, которые можно назвать критичными, у знаменитости не наблюдается. Звезда "Кадетства" пробудет в клинике еще неделю. Стеклова, по словам руководителя театра, ожидают общеукрепляющие процедуры.
Отметим, Владимир Стеклов был госпитализирован накануне. У актера наблюдался сильный жар и недостаточность дыхания. Позднее стало известно, что звезда "Кадетства" потеряла сознание перед тем, как ее забрали в больницу. Обморок был связан с нехваткой кислорода.
Супруга артиста, Ирина, на данный момент тоже больна. Женщина жалуется на высокую температуру. Возможно, у 40-летней избранницы актера ковид. Ирина лечится дома. Скоро пациентку должен навестить доктор из районной поликлиники.
Отметим, что Владимир Стеклов и его супруга воспитывают маленькую дочь. Наследница звезды, Арина, появилась на свет в 2018 году.
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