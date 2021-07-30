Тело актера "Марша Турецкого" неделю пролежало в квартире

Актер Максим Михалин найден мертвым. Актер немного не дожил до 47-летия.
На днях правоохранителям поступил запрос от жительницы Москвы Светланы Ивановны. Пожилая женщина сообщила, что Максим Михалин и его мать давно не выходят на связь. В квартире артиста и его родительницы на звонок и стук в дверь никто не реагирует.
Полицейские приехали к апартаментам звезды "Марша Турецкого" и вскрыли замок. Внутри обнаружили бездыханное тело Михалина. Прибывшие позже доктора отметили, что смерть носила ненасильственный характер. Артист скончался за неделю до того, как его нашли. По данным правоохранительных органов, в квартире артиста не было следов борьбы.
На данный момент следователи проводят проверку. Тело Михалина отправили судмедэкспертам, для установления точных причин смерти. По предварительным данным, актер "Марша Турецкого" умер от естественных причин.
Добавим, ранее "Дни.ру" сообщали, что актер сериала "Штрафбат" Игорь Регнер находится в реанимации в тяжелом состоянии. У артиста множественные переломы ребер. Супруга актера объяснила появление травм на его теле неудачным падением.
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