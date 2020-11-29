"Это не сюрприз, это засада": 72-летний Владимир Стеклов начистоту о рождении дочери

72-летний артист Владимир Стеклов счастливо живет с молодой супругой Ириной. Отношения между ними длятся с 2016 года. Актера и его избранницу познакомили общие приятели. Дочери Ирины и Владимира скоро исполнится три года. Девочку зовут Ариной. Владимир Стеклов признался, что не планировал ее.
"Это не сюрприз, это засада была такая. Это была спецоперация", – выразился актер. Дело в том, что врачи поставили его супруге Ирине диагноз "бесплодие", поэтому семейная пара была убеждена, что особенности физиологии помешают им зачать ребенка.
Ирина заявила, что узнала о беременности на большом сроке. Тогда она заметила, что живот сильно вырос и купила тест, чтобы на всякий случай перестраховаться. Когда результат оказался положительным, женщина едва не лишилась чувств. Однако Владимир Стеклов убежден, что новость о ребенке шокировала его сильнее, чем супругу. "Я превратился в ледяную глыбу, когда осознал", – сообщил артист.
Беременность Ирины протекала сложно, но все закончилось хорошо. Характером девочка выдалась в отца, она растет вспыльчивой и не дает себя в обиду. Сейчас Владимир Стеклов души не чает в маленькой наследнице – любит играть с ней и читать детские книги.
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