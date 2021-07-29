Сало известно о состоянии экстренно госпитализированного Владимира Стеклова из "Кадетства"

Актер кино и сериалов под наблюдением медиков.

Звезда сериалов "Грозный", "Годунов", "Кадетство" находится в больнице. В медицинское учреждение актер Владимир Стеклов попал из-за коронавирусной инфекции.

Накануне экстренной госпитализации Стеклов обратился к врачам и рассказал о недомогании. У 73-летнего Стеклова наблюдался сильный жар и дыхательная недостаточность.

По данным телеграм-канала Mash, Владимира Александровича поместили в городскую клиническую больницу имени Филатова. Состояние звезды "Кадетства" оценивается как среднетяжелое. Легкие актера поражены на 50%.

Напомним, дома 73-летнюю знаменитость ждет жена и маленькая дочка Арина, которой только три года. Владимир Стеклов женат в четвертый раз. Супруга на 33 года младше актера.

Ранее в интервью Владимир Стеклов признался, что Арина – незапланированный ребенок. До беременности супруге звезды "Кадетства" поставили диагноз "бесплодие". Жена Стеклова была уверена, что не способна зачать. О том, что носит под сердцем малыша, женщина узнала на довольно большом сроке. Владимир Александрович, услышав о скором прибавлении в семье, впал в шок. Сегодня Стеклов души не чает в маленькой Арине и благодарит Всевышнего за ее появление.