"Вы в себе вообще?": ошалевшая из-за разодранных туфель жена Эрнста разнесла ЦУМ

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста, Софья Эрнст рассказала, что ее интернет-шопинг потерпел фиаско. 33-летняя звезда сериалов "Содержанки" и "Угрюм-река" заказала на онлайн-площадке ЦУМа дорогущие туфли. К сожалению, покупкой знаменитость осталась крайне недовольна.
Софья Эрнст приобрела в самом дорогом торговом центре страны босоножки от французского дома моды Yves Saint Laurent. За красно-черную пару актриса отдала внушительную сумму – 76 тысяч рублей.
Получив и открыв заветную коробку с туфельками, звезда "Содержанок" ошалела – магазин прислал ей порванную и уже ношеную обувь. Софья была вне себя от злости. Взбешенная супруга медиаменеджера разнесла ЦУМ в "Сторис" личного "Инстаграм".
"Вы в себе вообще?" – поинтересовалась у продавцов актриса, прикрепив фото многострадальных босоножек.
Руководство торгового центра быстро отреагировало на претензии знаменитости. По словам супруги Константина Эрнста, сотрудники магазина извинились перед ней, обещали все исправить, во всем разобраться и "сделали приятные знаки внимания". На этом ситуация была исчерпана.
Отметим, на днях Софья Эрнст вернулась с морского курорта. Актриса отдыхала с тремя детьми. Звезда сериала "Содержанки" очень радовалась тому, что проводит время с наследниками. Правда, справляться с малышами без шантажа и манипуляций получалось не всегда.
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