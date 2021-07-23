"Наш султан резко сдал и постарел": звезда "Великолепного века" тревожится за будущего малыша

Звезда сериала "Великолепный век" Халит Эргенч и его супруга Бергюзар Корель которую неделю отдыхают на курорте. Совсем скоро знаменитости в третий раз станут родителями. У пары должна родиться дочь, которой уже подобрали имя – Лейла.
В личном миклоблоге Бергюзар Корель опубликовала свежие снимки с отпуска. В кадре артистка и ее муж позируют на живописном морском фоне. Избранница Эргенча просто светится от счастья. Между тем сам Халит кажется немного уставшим, совсем сникшим. Видимо, предстоящее пополнение в семье заставляет знаменитость волноваться.
Исполнитель роли султана Сулеймана в "Великолепном веке" не скрывает, что очень хочет взять на руки дочь. Между тем актер боится, что будет слишком баловать девочку, все ей позволять и в итоге навредит ей таким воспитанием.
"Наш султан как-то резко сдал и постарел", – отреагировали на уставший вид Эргенча российские поклонники.
Между тем Бергюзар Корель цветет и пахнет. Третья беременность, по словам артистки, проходит легко. Турецкая знаменитость, которая настрадалась, вынашивая сыновей, несказанно рада этому факту.
"Моя 25 неделя закончилась, пока не покатилась, слава богу!" – подписала собственное фото Бергюзар Корель, на котором демонстрирует подросший живот.
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