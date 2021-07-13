Беременную жену звезды "Великолепного века" завалили амулетами от сглаза после появления резонансного фото

Супруга Халита Эргенча показала семейную идиллию.

У звезды турецкой теленовеллы "Великолепный век" Халита Эргенча скоро родится третий ребенок. Супруга актера, Бергюзар Корель, носит под сердцем девочку.

Актер не раз говорил в интервью, что с нетерпением ждет появления дочери. Супруги уже придумали имя малышке – Лейла. Эргенч боится избаловать наследницу. "Боюсь, она будет вертеть мною как хочет, и я не смогу ей ни в чем отказать", – признавался исполнитель роли султана Сулеймана.

Халит Эргенч и его избранница сейчас на отдыхе. Актриса Бергюзар Корель чувствует себя прекрасно. Третья беременность, по ее словам, переносится легче предыдущих. Женщина уверена, что поступила правильно, поставив работу на паузу. У Корель были проблемы со здоровьем, когда она носила под сердцем второго ребенка. Из-за перегрузок в театре актриса едва не потеряла кроху.

В личном "Инстаграм" супруга звезды "Великолепного века" опубликовала трогательный снимок, который быстро стал резонансным. В кадре Халит Эргенч прижимается щекой к животику Бергюзар Корель, которая облачена в купальник леопардовой расцветки.

От семейной идиллии поклонники пришли в восторг. В комментариях актрису, которая не боится демонстрировать свое счастье, закидали эмодзи "Назар" – амулет очень популярный в Турции. Считается, что синий стеклянный значок с концентрическими окружностями защищает от сглаза. Амулет дарят новорожденным детям, беременным, красивым женщинам, спортсменам.