Супруга султана Сулеймана из "Великолепного века" раскрыла пол будущего ребенка

49-летний Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", скоро вновь станет отцом. Супруга знаменитости, 38-летняя актриса Бергюзар Корель носит под сердцем третьего ребенка.
Халит и Бергюзар стали мужем и женой в 2009 году. Через полгода после бракосочетания у пары родился первенец – сын, которого назвали Али. В марте 2020-го Эргенч и Корель вновь стали родителями мальчишки – на свет появился Хан.
В апреле этого, 2021 года, стало известно, что супруга султана Сулеймана из "Великолепного века" вновь в положении. О том, что находится в ожидании ребенка, Бергюзар сообщила в соцсетях. Актриса призналась тогда, что третья беременность стала для нее сюрпризом.
Сегодня, 15 июня, Бергюзар Корель в личном микроблоге обнародовала пол будущего малыша. У звезд турецких теленовелл родится девочка. Артистка призналась, что всегда мечтала о большой семье.
"Бог знает, что я очень хотела… Наша семья, наши самые близкие, наши дорогие друзья… Все… У нас будет большая семья, здоровые счастливые дети..." – написала жена Халита Эргенча в "Инстаграм".
Родственникам и друзьям пол будущего ребенка Бергюзар Корель раскрыла за праздничным ужином. Артистке преподнесли торт, украшенный фигуркой новорожденного.
Как писали "Дни.ру", беременная супруга Халита Эргенча была вынуждена нанять адвокатов. У актрисы появились большие проблемы.
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