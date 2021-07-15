Народ переполошился из-за Николая Добрынина из "Сватов"

В Грузии снимают финальный сезон сериала "Сваты". В Сети уже появились фото с площадки ситкома. Звезды ленты вернулись к своим ролям.
На кадрах с бэкстейджа фанаты "Сватов" не заметили актера Николая Добрынина, исполнителя роли Митяя Буханкина. По слухам, знаменитость сейчас отдыхает в Сочи.
Поклонники переполошились. "А Митяя не будет?" – задаются вопросом зрители.
Отметим, что Николай Добрынин все же появится в седьмом сезоне теленовеллы. Возможно, эпизоды с его участием уже отсняты.
В минувшем, 2020 году, муссировались слухи, что Добрынин ушел из "Сватов". Николаю пришлось даже выступать с опровержением. Тогда артист заявил, что ситком обожают его родственники. Более того, дочь актера в восторге от его героя Митяя. Увольняться он не собирался.
Ранее стало известно, что в седьмом сезоне сериала "Сваты" появится актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Знаменитость снялась в одном из эпизодов. Приглашение 82-летнего грузина в ситком вызвало жаркие споры в соцсетях. Некоторые россияне не хотели видеть Кикабидзе в ленте. Поклонники обижены на актера из-за его антироссийских высказываний.
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