Звезда "Следа" обрушилась на антипрививочников: Надо быть полным идиотом или со сломанными мозгами

Звезда сериала "След" Ольга Копосова рассказала, что вакцинировалась от коронавирусной инфекции одной из первых. Исполнительница роли Галины Рогозиной доверяет отечественной вакцине "Спутник V", нашим ученым и докторам.
По словам знаменитости, после первого укола она чувствовала себя прекрасно. Не вызвал побочных эффектов у актрисы и второй компонент препарата. В целом у Копосовой хорошее здоровье, однако она часто простужается. Ольга отметила, что после прививки вообще перестала болеть ОРВИ. Знаменитость планирует позднее вакцинироваться повторно.
Ольга Копосова сегодня жалеет, что не додумалась принять участие в испытании "Спутника". Ранее, как рассуждает артистка, люди охотнее шли на жертвы ради благополучия общества и страны.
Съемочный коллектив сериала "След", как оказалось, поделился на два лагеря. Одни уже привились, другие пока сомневаются. Ярых антипрививочников в творческой группе теленовеллы Ольга не наблюдает.
Людей, оспаривающих эффективность, безопасность и правомерность вакцинации Ольга Копосова не понимает. "Надо быть полным идиотом или с какими-то сломанными мозгами, чтобы думать, что меня обманывают мои врачи", – рассуждает о безопасности "Спутника V" знаменитость.
Движение антипрививочников растет в нашей стране так как люди привыкли противостоять власти. Поддерживать решения государства сегодня немодно. Звезда сериала "След" считает, что сейчас ведется настоящая информационная война.
Действия мэра Москвы и губернатора Московской области Ольга Копосова считает недостаточно жесткими и неэффективными. "Нужен кулак", – говорит актриса. Доступ в общественные места должен быть только у привитых. Нежелающие вакцинироваться должны сидеть дома, уверена актриса.
Популярные темы форума
Нет счастья
Как перестать много есть?
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Новая квартира!
Муж не дарит подарки
Все мужчины изменяют?
Выживет ли Максим?
Смысл жизни
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Разлюбил