Измена, череда смертей и жуткие последствия химиотерапии: непростая история победившей рак звезды "Следа"

Ольга Копосова прославилась в 37 лет. Актриса сериала "След" пережила череду трагедий и победила рак.

28 марта актриса Ольга Копосова отпраздновала 51-й день рождения. В кино артистка начала сниматься в 1988 году. Дебютировала выпускница Московского музыкального колледжа в картине "Неприкаянный". До 2007-го в творческой копилке знаменитости были только эпизодические роли. Все изменилось, когда Ольгу взяли в сериал "След". Героиня Галина Рогозина подарила артистке известностью.

В 1997 году Ольга Копосова вышла замуж за миллионера Владлена Гореликова. Через два года после бракосочетания Ольга стала мамой. Сына назвали Глебом. Копосова признавалась в интервью, что рядом с Гореликовым чувствовала себя защищенной. Между тем порой Владлен демонстрировал неуважение к жене. Артистке казалось, что муж с ней соревнуется.

В 2008-м звезда сериала "След" подала на развод. Ольга узнала об измене и не смогла закрыть глаза на неверность. В тот же год Копосова пережила большую потерю – под колесами поезда погибла мать знаменитости. В 2012-м звезда "Следа" вновь примерила траур – после долгой болезни скончался ее отец.

На этом беды знаменитости не закончились. Доктора обнаружили у Ольги рак молочной железы. Копосова прошла несколько курсов химиотерапии, перенесла операцию. На фоне агрессивного лечения артистка лишилась волос, у нее выпали брови и ресницы. Какое-то время звезда сериала "След" ходила в парике.

Болезнь отступила, но жизнь Ольги Копосовой все еще под угрозой. Чтобы избежать рецидива знаменитость пьет таблетки, которые сдерживают гормоны. Медикаменты актрисе придется принимать всю жизнь.

У Ольги Копосовой есть сестра-близнец Анна. Более года назад родственница актрисы сериала "След" ушла в монастырь. В обители, считает знаменитость, ее сестра нашла тепло, в котором долго нуждалась.