Построившая карьеру через постель Васильева жестко отреагировала на заявление Прокловой о домогательствах

Татьяна Васильева высказалась о скандале с домогательствами. Народная артистка России тоже сталкивалась с подобным.

Знаменитость прокомментировала шумиху, которая поднялась из-за откровенного интервью Елены Прокловой. Татьяна Васильева отметила, что каждая актриса так или иначе сталкивалась с насилием и принуждением к близости. Для шоу-бизнеса домогательства – почти норма, считает звезда, особенно если девушка хочет построить хорошую карьеру. По словам Васильевой, она "миллиарды раз" оказывалась на месте Прокловой.

Артистка напомнила, что Елена в свое время получила диплом престижного театрального вуза, много лет играла в очень хороших картинах, ее партнерами были легенды советского кинематографа. Васильева уверена, что актерская удача Прокловой – не случайность. Татьяна полагает, что в ранние годы Елена действительно была жертвой харассмента, однако, став старше, научилась пользоваться собственной привлекательностью и начала строить карьеру через постель.

Отметим, что Татьяна Васильева в недавнем интервью ютуб-каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ" сообщила о романе с режиссером Валентином Плучеком. Отношения звезд длились 13 лет. Васильева призналась, что согласилась на связь с мэтром ради ролей. Кроме того, Валентин Николаевич был приятен артистке, с режиссером знаменитость провела много приятных мгновений. "Если бы это был не Плучек… Я не знаю, каким бы я путем пошла", – говорила 74-летнняя Васильева. О любовной связи актрисы с Плучеком знали все в театре. Более того, в курсе был тогдашний муж знаменитости – Георгий Мартиросян.

Как писали "Дни.ру", Елена Проклова в эфире шоу телеканала НТВ рассказала, что в школьные годы подверглась грязным приставаниям очень известного актера. Актриса не озвучила имени обидчика, однако общественность пришла к выводу, что речь идет об Олеге Табакове. В Сети из-за признания Прокловой много недель не утихают споры.