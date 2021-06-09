Мишуков из "Содержанок" о крахе брака: Последние два года были невыносимы

Звезда сериала "Содержанки" Владимир Мишуков четыре года назад развелся с супругой. Артист и его избранница Ирина прожили в браке 23 года. В этом союзе родилось четверо детей. Младший сын пары, Платон, имеет особенности развития.
В свежем интервью Владимир Мишуков признался, что всегда стремился "к вечной жизни в браке", однако судьба распорядилась иначе. По словам артиста, случившиеся перемены подтолкнули его и супругу к разрыву. Подробнее о том, что именно привело семью к краху, актер рассказывать не стал.
Звезда "Содержанок" назвала свой брак счастливым. Сложными, как заметил Мишуков, были только последние два года. Этот период Владимир назвал невыносимым.
После разрыва артист и его бывшая жена хотели отстраниться друг от друга, но разорвать связь не смогли. Мишуков считает, что после такого длительного союза вычеркнуть человека из жизни невозможно. Владимир и Ирина смирились, что будут близкими людьми до конца дней.
Как писали "Дни.ру", Владимир Мишуков присутствовал при рождении всех своих наследников. Более того, первые роды актер принял сам: акушерка не смогла приехать вовремя. Звезда сериала "Содержанки" не видит ничего криминального в присутствии мужчины рядом в момент появления малыша.
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