"Выпускают кишки и не падают в обморок": актер из "Содержанок" Мишуков о настоящих мужчинах

Звезда сериала "Содержанки" Владимир Мишуков объяснил, почему мужчина должен присутствовать при рождении своих детей. По мнению актера, в процессе появления ребенка на свет нет ничего, что может напугать.

У Владимира Мишукова четверо отпрысков. Артист своими глазами видел, как все его наследники выходили из утробы матери. Более того, первые роды у жены звезда сериала "Содержанки" принимала сама: акушерка застряла в пробке в самый ответственный момент.

По словам Мишукова, если предположить, что религиозная теория о сотворении мира верна, то представить Адама, выпивающего с друзьями, пока Ева рожает, невозможно. Во-первых, потому что не существовало баров во времена первых людей, а во-вторых, сын Божий вряд ли стал бы в страхе прятаться за пальмой.

Артист сериала "Содержанки" уверен, что настоящие мужчины не падают в обморок, наблюдая появление малыша. Представители сильного пола постоянно видят кровь, именно они затевают войны. "Они вспарывают друг другу животы штыками, выпускают кишки и не падают в обморок", – цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.

Также Владимир Мишуков призвал не слушать психологов, которые утверждают, что совместные роды убивают страсть в паре. Артист назвал выводы специалистов враньем.

Напомним, три года назад актер из сериала "Содержанки" развелся с женой. Супруги были вместе 23 года. Ранее в интервью Мишуков признавался, что причиной развала семьи стало отсутствие понимания.