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Сериалы
Асмус объявила о новом избраннике после обнародования деталей личной жизни Харламова

Асмус объявила о новом избраннике после обнародования деталей личной жизни Харламова

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус дала повод для пересудов.
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Год назад актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов сообщили о разводе. Вокруг личной жизни экс-супругов с тех пор ходит много слухов, но знаменитости никак не комментируют информацию, то и дело появляющуюся в светской хронике.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Между тем в личном микроблоге Асмус намекнула, что в ее жизни появился мужчина. Артистка отметила, что не будет поднимать свою популярность раскрывая подробности новых отношений. Также Кристина не собирается делать рейтинг, обсуждая бывшего мужа.

Звезда сериала "Интерны" призналась, что не понимает подписчиков своего "Инстаграм". Артистка не может взять в толк, что интересного четыре миллиона пользователей соцсети находят на ее странице.

"У меня ни сисек, ни жопы, я не делаю тут скандалов из всего. Не обсуждаю и не осуждаю", – с удивлением отметила актриса.

Асмус добавила, что не предпринимает никаких активных действий для развития своего аккаунта. Кристина, в отличие от других звезд, не рассказывает о проблемах со здоровьем, не делает нужные коллаборации, не снимает скетчи, не выкладывает посты по расписанию. Более того, по словам артистки, она не считает нужным зарабатывать на рекламе, хотя денежных предложений поступает очень много. Кристина Асмус не стала скрывать, что иногда ей очень хочется пожаловаться подписчикам на свои беды и горести, но она всегда себя останавливает.

Как писали "Дни.ру", на днях юморист Гарик Харламов оказался в центре внимания. Появились слухи, что комик возил на отдых новую зазнобу – звезду сериала "Крепостная" Катерину Ковальчук. Предполагаемая избранница бывшего мужа Кристины Асмус уже прокомментировала сплетни.

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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 12:12 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

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