"Берегите друг друга": Харламов и похожая на Асмус возлюбленная получили благословение

Осенью минувшего, 2020 года, в Сети появились слухи, что у юмориста Гарика Харламова новое увлечение. Анонимные источники сообщали, что на съемках сериала "Гусар" комик положил глаз на 28-летнюю актрису Катерину Ковальчук – звезду теленовеллы "Крепостная".
На днях поклонники утвердились во мнении, что Гарик и Катерина являются парой. Знаменитость вместе были в горном спа-комплексе Сочи. Ко всему прочему, Ковальчук, которая долгое время проживала за границей, все чаще появляется в Москве. Более того, судя по всему, в российской столице она ищет, а может уже нашла работу. Возможно, девушка хочет задержаться в городе, чтобы дать отношениям с Харламовым шанс развиться во что-то серьезное.
В личном микроблоге предполагаемая избранница Гарика Харламова показала себя в новом образе. Катерина Ковальчук предстала перед объективом платиновой блондинкой. "Бонжур, Москва!" – подписала кадр знаменитость.
Подписчики предположили, что Катерина сменила имидж ради роли. Вероятно, знаменитость не стала обесцвечивать волосы, а примерила парик. Фанаты уверены, что Харламов и Ковальчук составят отличную пару. Актрисе и комику желают счастья. "Берегите друг друга... Удачи вам", – благословили влюбленных интернет-пользователи.
Напомним, год назад Гарик Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус. Этот брак знаменитостей просуществовал семь лет. У пары есть дочь Анастасия, которая родилась в 2014-м. Интересно, что в Интернете считают, что Ковальчук и Асмус очень похожи. Дескать, комик выбирает дам одного типажа.
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