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Копия Асмус: раскрыта личность новой возлюбленной Харламова

Копия Асмус: раскрыта личность новой возлюбленной Харламова

Гарик Харламов. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Появились любопытные подробности личной жизни артиста и резидента Comedy Club. Ходят слухи, что Гарик Хапламов встречается с коллегой по цеху.
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Поговаривают, что новой любовницей знаменитости стала звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук. Знаменитости вместе снимались в ситкоме "Гусар". Гарик и Катерина сейчас вместе в Сочи.

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Гарик Харламов актер, телеведущий

Интересно, что новая зазноба резидента Comedy Club очень похожа на его бывшую жену Кристину Асмус. Обе девушки светловолосы и имеют хрупкое телосложение.

Ранее в интервью Катерина Ковальчук признавалась, что работать с Гариком Харламовым на одной площадке – одно удовольствие. С комиком всегда весело. Снимаясь в сериале "Гусар", Катерина брала пример с Гарика по части юмора.

Как писали "Дни.ру", на съемах ситкома между артистами произошел неприятный эпизод. Ковальчук случайно разбила нос Харламову. В одной из сцен героиня Катерины отбирала пистолет у персонажа Гарика. В момент борьбы актриса не рассчитала силу и ударила оружием партнера по лицу. Комик получил небольшую кровоточащую рану.

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Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk)

Отметим, что совсем недавно резидент Comedy Club признался, что после развода вокруг его персоны много слухов. Гарику Харламову постоянно приписывают несуществующие романы. Так артисту пришлось опровергать отношения с коллегой по цеху Яной Кошкиной. Знаменитости случайно оказались в одной компании и их тут же нарекли парой. Вероятно, что сплетни об интрижке Гарика Харламова со звездой ленты "Крепостная" также выдумка.

Автор: 10 ноября 2020, 14:57 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

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