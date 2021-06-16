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Сериалы
Третья свадьба с одним и тем же мужчиной? Звезда "Великолепного века" отправилась на курорт с бывшим

Третья свадьба с одним и тем же мужчиной? Звезда "Великолепного века" отправилась на курорт с бывшим

Звезда "Великолепного века" спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем.
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Актриса Нур Феттахоглу известна прежде всего благодаря роли Махидевран в сериале "Великолепный век". Актриса три раза ходила под венец, но личного счастья так и не обрела.

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Первым мужем артистки был известный в Турции медиаменеджер Мурат Айсан. Именно он разглядел в Феттахоглу задатки актрисы. Благодаря влиятельному супругу Нур начала сниматься в мыльных операх, а также получила роль в "Великолепном веке".

Во второй раз актриса села за свадебный стол с бизнесменом Левентом Везироглу. Этот брак артистки продлился всего два года. Интересно, что через два месяца после получения документов о разводе Феттахоглу и Везироглу вновь сошлись и вскоре опять поженились.

В 2016-м звезда "Великолепного века" родила избраннику дочь Элису Гюзин. Четыре года в семье актрисы царила идиллия. Между тем в минувшем, 2020 году стало известно, что брак Нур Феттахоглу дал трещину, дескать, самоизоляция из-за пандемии коронавирусной инфекции негативно отразилась на отношениях пары. В марте 2021 года Левент и Нур развелись. Дочь пары осталась с матерью.

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Публикация от Nur Fettahoğlu (@eclipsnf)

Между тем накануне 40-летняя исполнительница роли Махидевран вновь дала повод говорить о себе. Артистка попала в объектив папарацци в компании бывшего мужа.

Феттахоглу, Везироглу и их дочь были замечены на отдыхе. Экс-супруги отлично проводили время в компании друзей на одном из фешенебельных курортов. Поклонники "Великолепного века" надеются, что совместный отпуск возродит былые чувства между артисткой и предпринимателем, они сыграют свадьбу в третий раз и семья вновь воссоединится.

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Фото: instagram.com/eclipsnf/
Автор: 16 июня 2021, 12:25 Источник: CNN Turk ✓ Надежный источник
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