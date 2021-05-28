Премьера сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА": популярная актриса Топольницкая пришла с красавцем-мужем

Представляли "ЛЕ.ГЕН.ДУ" режиссер Никита Власов, известный по ленте "Рашн Юг", а также продюсер Сергей Корнихин. Поддержать премьеру пришли актеры проекта – Роман Курцын, Анастасия Уколова, Светлана Камынина, Юлия Топольницкая.
Гостям вечера показали две первых серии "ЛЕ.ГЕН.ДЫ". Интересно, что попасть на просмотр мог любой, даже тот, кто случайно оказался в "ДЕПО" в этот вечер.
На премьеру актриса Юлия Топольницкая пришла с супругом – резидентом "Comedy Club" Игорем Чеховым. Артистка и комик стали мужем и женой в середине 2016 года. Знаменитости познакомились еще во времена студенчества – на первом курсе театральной академии. Юлия уверена, что Игорь – идеальный мужчина для нее.
Как писали "Дни.ру", сериал "ЛЕ.ГЕН.ДА"повествует о бойце смешанных единоборств – Леониде Геннадиевиче Давыдове. Герой становится жертвой коварных интриг: накануне подписания важного контракта его обвиняют в использовании допинга. Разгорается большой скандал, который навсегда закрывает Леониду путь в профессиональный спорт. Давыдов возвращается туда, где начинал карьеру бойца ММА, – в захудалый клуб "Раунд".
Роль Леонида Давыдова исполнил актер Роман Курцын. В сериале "ЛЕ.ГЕН.ДА" артист работал без дублера и лично занимался постановкой боевых сцен.
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