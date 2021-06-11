Надо следить за собой: звезду "Великолепного века" затравили за фото в купальнике

Актриса Пелин Карахан, прославившаяся благодаря сериалу "Великолепный век" после длительного перерыва вернулась к работе. Знаменитость снялась в сериале "Однажды на Кипре", в котором сыграла одну из главных ролей.
Накануне Пелин Карахан попала в объективы папарацци, когда вместе с отпрысками отдыхала на пляже. Облаченная в купальник артистка, прятала бедра под цветастым парео. И, несмотря на настойчивость сыновей, в воду так и не зашла.
В Сети снимки звезды сериала "Великолепный век" вызвали резонанс. Недоброжелатели буквально затравили артистку за несоответствие модельным стандартам. По мнению критиков, актриса обязана следить за фигурой. Дескать, после рождения детей Пелин сильно поправилась.
Между тем ядовитые выпады злопыхателей совсем не беспокоят исполнительницу роли Михримах-султан. В интервью турецкому телеканалу Пелин заявила, что довольна собственным весом и внешностью. По мнению звезды исторической теленовеллы, из-за пластики и уколов "красоты" женщины становятся неотличимы друг от друга. "Мне сделать те же манипуляции?" – задалась вопросом Карахан. Критика в Сети, утверждает артистка, вызывает у нее только смех.
Как писали "Дни.ру", Пелин Карахан замужем за предпринимателем Берди Гюнтаем. Пара воспитывает двоих сыновей. Недавно звезда "Великолепного века" вышла из затянувшегося декретного отпуска.
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