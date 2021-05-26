Наркозависимая звезда сериала "Друзья" оправдалась за странное поведение на интервью

Накануне выхода спецвыпуска "Друзья. Воссоединение" звезды ситкома пообщались с журналистами. Странное поведение исполнителя роли Чендлера Бинга, Меттью Перри, перед камерами заставило поклонников шоу нервничать. Речь актера была неразборчивой, он постоянно опускал голову. Казалось, что Перри вот-вот уснет.
Фанаты пришли к выводу, что Меттью взялся за старое и пришел на съемки в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В Сети разгорелся скандал.
Шумиха вынудила Меттью Перри оправдываться. Артист отправил к журналистам своего представителя.
Как сообщил близкий к артисту человек, в день съемок интервью 51-летний исполнитель роли Чендлера Бинга оказался в стоматологическом кресле. Знаменитость перенесла экстренную операцию. Меттью Перри страдал от ноющей боли, не хотел встречаться с прессой, но ему пришлось.
Как отметил источник, звезда сериала "Друзья" просит поклонников забыть о беспокойстве. Артист уверил, что длительный период трезв, как стеклышко.
Напомним, проблемы с алкоголем и запрещенными веществами у Меттью Перри начались еще в начале нулевых. В одном из интервью знаменитость признавалась, что "не помнит трех лет" съемок сериала "Друзья". Артист много раз оказывался в клинике по лечению зависимости. Спиртное и наркотики лишили Перри здоровья – он лечился от панкреатита и перфорации желудочно-кишечного тракта.
Популярные темы форума
Вкусненькое
Порча
Криптюшки
Любимый не хочет жениться
Увидел свою девушку с другим
Смех или грех?
СССР
А вы встречали абьюзеров?
Бьёт муж
Кто изменяет чаще?