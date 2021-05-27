Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

В МИД России предупредили о катастрофе в Крыму: Последствия труднопредсказуемые
Что известно о победителях "Евровидения-2021": гей-скандал и слухи о наркотиках
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Четверг
27 мая
Лента новостей
15:47
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко об извинениях Путина
15:46
"Она невменяема": Бузову приложили за странные выходки
15:43
Соловьев предложил выдать Протасевича Донбассу
15:24
Грязный скандал: Киркорову пришлось нанять адвоката из-за пенсионерки
15:24
Порошина положила глаз на Аверина: съемки нового сезона "Склифосовского" в самом разгаре
15:08
Закрутившей роман с рэпером Шейк прочат место первой леди США
14:52
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:40
Истощавшую Долину на людях заставили отбиваться от грязных обвинений
14:37
Звезда "Кривого зеркала" сообщила об удалении груди: Должны отрезать
14:30
"Женя, я уплываю": Рудковская оставила Плющенко
14:26
В Подмосковье заметили странных птиц с тонкой шеей
14:22
"Колхоз какой-то": задравшей ноги выше головы Барановской всыпали по первое число
14:20
Душил лежащего на земле: звезду сериала "Мосгаз" задержала полиция
14:14
Российскую 14-летнюю школьницу арестовали за изнасилование 11-летней подруги
13:48
"Крышу снесло": в Великобритании предложили закрыть все границы вокруг Белоруссии
13:48
Раскрыты интимные секреты Тодоренко и Топалова
13:37
Малышева перечислила малоизвестные симптомы проблем с печенью
13:31
"Обрюхатила и бросила": Садальский заявил о фиаско в отношениях с 80-летней Максаковой
13:23
В России подскочили цены на лекарства
13:21
Звезду турецкого сериала "Дом, в котором ты родился – твоя судьба" арестовали после обвинения в изнасиловании
13:10
"Закомплексованность дает плоды": в Госдуме ответили президенту Польши на слова о "ненормальной" России
13:03
Российские банки отказываются давать кредиты самозанятым
12:54
На трек "Культура" конкурса "Лидеры России" зарегистрировались 6,7 тысячи человек
12:47
Эксперты нашли нестыковки в версии Лукашенко об угрозе взрыва авиалайнера
12:45
В Бразилии родился поросенок-мутант с одним глазом и двумя хоботами
12:41
"Просто девочка": 52-летняя Варум шокировала народ своим видом
12:37
В Минтруде заявили о готовности рассмотреть переход на четырехдневку
12:28
В России вновь выявили более 9 тысяч новых заражений COVID-19
12:24
Дарья Мороз о знаменитом отце: Он устроил нам настоящий жесткач
12:11
Манижа хочет подать в суд на известный российский журнал после подозрений в жульничестве
11:54
Россиянам хотят предоставить новый налоговый вычет
11:53
Все из-за Бузовой: раскрыта причина прихода Манукяна на "Дом-2"
11:41
Эксперт Класковский о выступлении Лукашенко: "Он работает на Москву"
11:28
"Зрение упало": слепнущая Брежнева намерена лечь под нож
11:27
Узнавший о раке 4-й стадии Стержаков хотел наложить на себя руки: состояние актера сегодня
11:27
СМИ: Один человек в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
11:08
Президент Польши назвал Россию агрессивной страной
11:01
Эпидемиолог предрек россиянам ежегодную вакцинацию от COVID-19
10:51
Чиновники просят Путина запретить самогонные аппараты
10:45
Звезда сериалов Владимир Стержаков и его супруга потеряли первенца
10:45
Гороскоп на июнь 2021 года
10:35
"Грошей нема": труп Шацкой решено захоронить вдали от мужа
10:02
Серябкину крепко приложили после нападок на старого Леонтьева
08:48
Для зажиточных россиян хотят повысить налоги в несколько раз – подробности
08:48
Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова
08:16
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
08:16
Политолог Ищенко назвал единственный выход для обреченного Лукашенко: Россия-матушка ждет
06:12
Это Крот из сказки про "Дюймовочку": народ посмеялся над внешностью Петросяна и его жены
04:05
Отказавшаяся от секса Сябитова вновь заговорила про мужиков
02:10
Пиджак на голое тело: звезда сериала "Чики" Горбачева появилась без белья
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова
Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев
"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину
"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику
Тихановская объявила о новом плане по свержению режима в Белоруссии: Лукашенко отныне изгой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Душил лежащего на земле: звезду сериала "Мосгаз" задержала полиция

Душил лежащего на земле: звезду сериала "Мосгаз" задержала полиция

Актер сериалов "Мосгаз", "Час Волкова", "Возвращение Мухтара" стал участником потасовки. Актер Константин Котляров побеспокоил жителей Страстного бульвара Москвы.
прочитано 281 раз

Ночью на одной из столичных улиц известный актер сцепился с мужниной. Что стало причиной драки – неизвестно, между тем, по словам очевидцев, Константин Котляров в пылу гнева пытался задушить лежавшего на земле оппонента.

ПО ТЕМЕ

Звезду турецкого сериала "Дом, в котором ты родился – твоя судьба" арестовали после обвинения в изнасиловании

"У меня их было три": забеременевшая от женатого балетмейстера звезда "Курьера" жалеет об аборте

Свидетели конфликта вызвали скорую и полицию. К счастью, никто из участников потасовки серьезно не пострадал. Константин получил ссадины и ушибы.

Котляров и его противник объяснились перед правоохранительными органами. Стражи порядка разбираются в причинах произошедшего.

Журналисты уже сделали попытку связаться с Константином Котляровым. Комментировать драку знаменитость отказалась.

Напомним, Константину Котлярову 54 года. Его кинодебют состоялся в 1993 году. В творческой копилке артиста около 30 экранных работ. В 2010 году Котляров пробовал себя как сценарист – был соавтором картины "Доки".

Напомним, не так давно актер Александр Паль оказался в полицейском участке. Звезда театра и кино избила хоккеиста Кевина Антипова. Спортсмен был госпитализирован. Врачи диагностировали у пострадавшего серьезные травмы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Кадр из сериала "МосГаз" (2012)
Автор: 27 мая 2021, 14:20 Источник: Mash ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Валюшкина привела дочь на премьеру эротического проекта с Дарьей Мороз в главной роли

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Истощавшую Долину на людях заставили отбиваться от грязных обвинений

Певица угодила в скандал
Шоу-бизнес

Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова

Артист проходит обследование
Шоу-бизнес

"Женя, я уплываю": Рудковская оставила Плющенко

Спортсмен вынужден был отпустить жену
Шоу-бизнес

"Колхоз какой-то": задравшей ноги выше головы Барановской всыпали по первое число

Телеведущую публично отчитали

Гороскоп

Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+