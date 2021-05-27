Душил лежащего на земле: звезду сериала "Мосгаз" задержала полиция

Ночью на одной из столичных улиц известный актер сцепился с мужниной. Что стало причиной драки – неизвестно, между тем, по словам очевидцев, Константин Котляров в пылу гнева пытался задушить лежавшего на земле оппонента.
Свидетели конфликта вызвали скорую и полицию. К счастью, никто из участников потасовки серьезно не пострадал. Константин получил ссадины и ушибы.
Котляров и его противник объяснились перед правоохранительными органами. Стражи порядка разбираются в причинах произошедшего.
Журналисты уже сделали попытку связаться с Константином Котляровым. Комментировать драку знаменитость отказалась.
Напомним, Константину Котлярову 54 года. Его кинодебют состоялся в 1993 году. В творческой копилке артиста около 30 экранных работ. В 2010 году Котляров пробовал себя как сценарист – был соавтором картины "Доки".
Напомним, не так давно актер Александр Паль оказался в полицейском участке. Звезда театра и кино избила хоккеиста Кевина Антипова. Спортсмен был госпитализирован. Врачи диагностировали у пострадавшего серьезные травмы.
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