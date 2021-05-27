Звезду турецкого сериала "Дом, в котором ты родился – твоя судьба" арестовали после обвинения в изнасиловании

Звезда турецких теленовелл оказалась на скамье подсудимых. Фатиха Коюноглу обвиняют в изнасиловании.

Две недели назад завершился турецкий сериал "Дом, в котором ты родился — твоя судьба", в российском сегменте Сети эта лента также известна под названиями "Судьбоносный дом" и "Мой дом". Одну из главных ролей в теленовелле сыграл 42-летний актер Фатих Коюноглу. Зрителям очень полюбится герой актера – скромный, работящий и верный Нух, видимо поэтому последним новостям о Фатихе отказываются верить.

Накануне звезду турецких мыльных опер арестовали по обвинению в изнасиловании. Фатих Коюноглу обратился к адвокатам, свою вину он не признает. Представители знаменитости пока отказываются давать официальные комментарии к ситуации. Если вину Фатиха докажут, ближайшие десять лет от проведет в тюрьме.

Потерпевшей в уголовном деле признана актриса Седа Чакмаксой. В полиции девушка рассказала, что познакомилась с Фатихом Коюноглу в ночном клубе Стамбула. В разгар вечера Седа и Фатих решили поговорить в менее шумном месте и отправились в театр напротив – там работает артист.

Седа Чакмаксой утверждает, что хотела поговорить с Фатихом Коюноглу об актерстве. Дескать, она не ожидала того, что произойдет далее. По словам девушки, артист пытался ее поцеловать, встретив отпор он стал еще более настойчивым. Затем, как заявляет Чакмаксой, звезда сериала "Дом, в котором ты родился — твоя судьба" изнасиловала ее.

Как удалось выяснить турецким СМИ, Фатих Коюноглу не отрицает того, что пытался ухаживать за Седой Чакмаксой. В тот вечер, как уверяет артист, он сделал единственную попытку приобнять девушку, но, когда увидел ее негативную реакцию на этот его жест, отстранился и попросил прощения. Также звезда теленовелл рассказала, что спустя несколько дней после якобы изнасилования Седа встречалась с ним в кафе и три часа пила чай. "Разве после такого события она стала бы со мной сидеть?" – удивляется актер. Отметим, у Фатиха Коюноглу есть супруга и маленький ребенок.