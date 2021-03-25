"У меня их было три": забеременевшая от женатого балетмейстера звезда "Курьера" жалеет об аборте

После расставания с мужем кинооператором Гасаном Тутуновым, актриса наконец вздохнула свободно. Алефтина Евдокимова не была счастлива в браке – супруг изменял и бил ее. После развода в жизни звезды сериала "Мосгаз" появился артист балета Владимир Васильев.
Евдокимова и Васильев встречались тайно, так как балетмейстер был женат. Алефтина Николаевна не скрывает, что рядом с Владимиром Викторовичем ощущала себя счастливой. Она чувствовала, что хореограф без ума от нее.
Знаменитости встречались около 14 лет. Однажды звезду фильма "Курьер" вызвали в КГБ. В органах с актрисой провели серьезную беседу. Алефтине Николаевне прямо указали на ошибочность ее действий, дескать, нехорошо разрушать семью.
Перепуганная Евдокимова решила порвать с балетмейстером. Она написала любимому письмо, в котором с ним попрощалась.
В свежем интервью 81-летняя актриса призналась, что была беременна от Владимира Васильева. Хореограф, как рассказала Алефтина Евдокимова, знал о ребенке, и всем своим видом показывал, что не хочет его. Васильев вдруг начал привозить артистке широкие платья, способные скрыть изменения в фигуре. Евдокимову такое поведение оскорбило. Она решила избавиться от малыша.
О беременности Евдокимова узнала на съемках. Чтобы спровоцировать выкидыш, звезда давала телу различные нагрузки. "Я парилась, принимала всякие штуковины", – поведала знаменитость. Алефтина Николаевна добилась поставленной цели.
Добавим, что в браке с Гасаном Тутуновым у артистки родилась дочь. До появления на свет наследницы Алефтина Евдокимова, дважды была беременна от мужа и делала аборт. Знаменитость чувствует вину перед нерожденными наследниками. Она мысленно просила прощения у детей. "У каждого. У меня их было три", – отметила Евдокимова.
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