Паль может уехать вдаль: избившему хоккеиста актеру грозит суровое наказание

По слухам, актер Александр Паль избил хоккеиста Кевина Антипова. Артисту грозит суровое наказание.

Накануне стало известно о том, что трое неизвестных напали на экс-игрока хоккейного клуба ЦСКА. Спортсмен получил травмы головы, с которыми его доставили в больницу.

Кевин Антипов рассказал свою версию случившегося. По его словам, все произошло на вечеринке в честь дня рождения. Он уже собирался покинуть праздник, как вдруг на него накинулись трое молодых людей. Хоккеист заявил, что одним из обидчиков был актер Александр Паль.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Адвокат Тимур Матвеев рассказал корреспонденту "Дни.ру", какое наказание грозит артисту, если правоохранителям удастся доказать его причастность к избиению Кевина Антипова.

"Так как это группа и, скорее всего, это были хулиганские побуждения, то та статья, по которой возбуждено уголовное дело – 115-я, – предусматривает до двух лет лишения свободы", – отметил правозащитник.

При этом юрист добавил, что в ходе расследования обстоятельств нападения полиция может переквалифицировать статью на более "тяжелую". В этом случае у Александра Паля есть все шансы "уехать" за решетку на более долгий срок.

"115-я не предусматривает определенных телесных повреждений, но в дальнейшем дело может быть переквалифицировано на 111-ю статью (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. – Прим. ред.)", а там сроки наказания уже существенно выше, до 10 лет лишения свободы", – добавил Тимур Матвеев в беседе с "Дни.ру".

Стоит отметить, что Александр Паль опроверг информацию о драке. Актер заявил, что о происшествии ничего не знает, на допросе в полиции не был и вообще находится дома.