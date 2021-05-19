Стартовали съемки турецкого сериала о современнике султана Сулеймана "Братья Барбаросса": подробности

В мае 2020 года стало известно, что создатели сериала "Великолепный век" взялись за разработку нового исторического проекта. Режиссеры Ягмур и Дурул Тайлан сообщили, что скоро начнут трудиться над сериалом об османском военачальнике Хайреддине Барбароссе – современнике султана Сулеймана.
Позднее турецкий телеканал TRT1 анонсировал съемки теленовеллы, которая получила рабочее название "Капитан Барбаросса Хайреддин Паша". Главную роль в ленте отдали 30-летнему Чагатаю Улусою, который известен работами в картинах "Позвоните моему менеджеру", "Защитник", "Внутри", "Прилив" и другим. Специально для роли османского вельможи Улусой набрал 20 килограммов и отрастил окладистую бороду.
Съемки сериала о Барбароссе пришлось отложить на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изменение в рабочем календаре картины вынудили Чагатая Улусоя покинуть проект. "Капитан Барбаросса Хайреддин Паша" теперь никак не вписывался в график актера. Вслед за исполнителем главной роли из картины ушли режиссеры, братья Ягмур и Дурул Тайланы.
Позднее появились слухи, что место Чагатая Улусоя в сериале о бесстрашном мореплавателе занял популярный в Турции актер Энгин Алтан Дюзьятан. Интересно, что Энгин работал в картине "Хюррем Султан" 2003 года – он исполнил роль шехзаде Беязида.
Между тем 18 мая кинокомпания ES Film и канал TRT1 выпустили официальный пресс-релиз, из которого следует, что сериал получил новое название – "Братья Барбаросса". Главными героями стали: сам Хайреддин Барбаросса – при рождении Хызыр-реис и три его брата – Исхак, Оруч, и Ильяс. Также выяснилось, что Энгин Алтан Дюзьятан получил другую роль, а в кресле режиссера оказался Доган Юмит Караджа, снимавший теленовеллу "Королек — птичка певчая" 2013 года.
Старшего из братьев, Исхака, сыграет Йеткин Дикинджилер, первого Барбаросса, султана Алжира – Энгин Алтан Дюзьятан. Роль Хайреддина Паши досталась Улашу Туне Астепе. В самого младшего из четверки, Ильяса, перевоплотится Джанер Топчу.
Как заявили создатели, съемки стартовали 18 мая. Специально для "Братьев Барбаросса" киношники отстроили средневековый город и пиратские корабли. Поклонники ждут новую теленовеллу к осени 2021 года.
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