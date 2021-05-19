37 дней в реанимации: стало известно о состоянии тяжелобольного актера сериалов "Черная любовь" и "Неверный"

Более месяца назад Бурак Серген почувствовал недомогание. Звезду турецких теленовелл госпитализировали прямо из дома. Доктора обнаружили у актера коронавирусную инфекцию.
Серген оказался в реанимации. Состояние артиста постоянно ухудшалось, его подключили к аппарату вентиляции легких.
Накануне актера сериала "Черная любовь" перевели в обычную палату. Медики пришли к выводу, что состояние артиста стабилизировалось. В реанимации знаменитость провела 37 дней.
Бурака Сергена навестил репортер известного турецкого издания. В беседе с журналистом артист отметил, что быть живым чертовски приятно. Рядом с актером постоянно находится его возлюбленная Нихан Унсал. Серген отметил, что в реанимации постоянно чувствовал присутствие избранницы.
По словам Нихан Унсал, Бураку Сергену еще далеко до выписки. Коронавирусная инфекция навредила здоровью турецкой звезды. У Бурака все еще наблюдается дыхательная недостаточность.
Отметим, что Бурак Серген все числится в касте сериала "Неверный". Более того, в ближайшей серии актер появится в теленовелле. Бурак запишет видео для ленты прямо из палаты. По сценарию "Неверного" герой актера, Халук, слегший с сердечным приступом, поговорит с родными по видеосвязи. Съемочная группа картины с нетерпением ждет возвращения Сергена на площадку.
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