Звезда сериала "Ветреный" выходит замуж

В конце апреля вышла финальная серия турецкого сериала "Ветреный". Актриса Эбру Шахин, игравшая в теленовелле главную роль, после завершения съемок отправилась на Мальдивы. Компанию 27-летней красавице составил возлюбленный – 26-летний баскетболист Джеди Осман.
Судя по всему, отдых на райских островах пошел влюбленным на пользу. Звезда "Ветреного" и спортсмен решили связать себя узами брака. По данным турецких СМИ, помолвка Эбру Шахин и Джеди Османа состоится 25 июня.
Устраивать пышный праздник молодые люди не собираются. В Турции наблюдается не очень позитивная ситуация с коронавирусной инфекцией, Эбру и Джеди учли это при планировании торжества.
Информация о том, когда Эбру Шахин и Джеди Осман сядут за свадебный стол, разнится. Одни источники сообщают, что актриса и спортсмен зарегистрируют отношения в сентябре 2022-го, другие называют июнь того же года.
Отметим, что из-за съемок сериала "Ветреный" Эбру приходилось постоянно быть вдали от любимого. На площадке Шахин постоянно думала об Османе. "Нет таких слов, которые бы описали мои чувства когда мы вместе, и мою печаль, когда мы расстаемся", – писала актриса в личном микроблоге.
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