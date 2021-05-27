Пиджак на голое тело: звезда сериала "Чики" Горбачева появилась без белья

Несколько лет назад в Голливуде появилась любопытная тенденция – заокеанские знаменитости вдруг отказались от блуз, топов и принялись надевать пиджаки на голое тело. Эту моду, как считают в Сети, ввела Ким Кардашьян. Однажды звезда реалити-шоу появилась на красной дорожке в жакете, под которым не было ничего. Тогда Ким произвела фурор, ее образ назвали стильным и откровенным в достаточной мере.
На днях примеру зарубежной коллеги последовала звезда сериала "Чики" Ирина Горбачева. На свежих фото российская актриса позирует в брючном костюме. Белья знаменитость на съемку решила не надевать. Распахнутый пиджак едва прикрывал грудь Ирины и демонстрировал ее плоский живот.
Откровенные кадры были созданы для украинской версии журнала "Базар". Над образом Горбачевой работала целая команда профессионалов. Старания специалистов не прошли даром – пользователи Сети от снимков пришли в дикий восторг. Ирина, хоть и не обладает формами Ким, выглядит не менее сексуально, считает интернет-общественность. В соцсетях звезда "Чик" получила сотни хвалебных комментариев.
Как писали "Дни.ру", ранее Ирина Горбачева раскрыла причины своей нелюбви к телеведущей Ксении Собчак. Актрису бесят в журналистке некоторые качества.
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