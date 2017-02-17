Пересильд восхитила своим декольте до пупа

В особняке Смирнова на Тверском бульваре в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии Prix d'Excellence de la Beauté 2017 под эгидой журнала Marie Claire, отмечающего в этом году 20-летие издания в России. На красной дорожке мероприятия блистали Олеся Судзиловская, Екатерина Климова, Александра Бортич, Марина Александрова, Юлия Пересильд, Ирина Горбачева и другие звезды шоу-бизнеса.

Как отметили очевидцы, актриса Юлия Пересильд своим смелым нарядом с декольте до пупа затмила даже признанных красавиц Олесю Судзиловскую, Екатерину Климову и Марину Александрову. Последняя, к слову, тоже заставила говорить о себе из-за достаточно спорного наряда. Она вышла в свет в костюме, похожем на пижаму.