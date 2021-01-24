Звезда сериала "Чики" сыграла быструю свадьбу

41-летний актер Сергей Гилев, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Чики", женился. Он сам рассказал о радостном событии.

В инстаграм-аккаунте звезды сериала "Чики" появился снимок, сделанный возле ЗАГСа на Кутузовском проспекте в Москве. Судя по фото, Сергей Гилев пришел на церемонию в светлом пиджаке и темных брюках. Избранница актера предпочла надеть для такого случая скромное белое платье. На улице она позировала еще и в клетчатом пальто.

Гилев дал понять, что пышное торжество по случаю бракосочетания устраивать не стал. "Вот у нас сегодня свадьба была быстрая", – написал актер под снимком. Знаменитости и поклонники, для которых это событие явно стало сюрпризом, принялись поздравлять молодоженов. В комментариях также отметилась актриса Дарья Мороз. "Йеееее", – порадовалась за коллегу она.

Напомним, Сергей играет в сериале "Чики" казака Данилу, влюбленного в проститутку Жанну. Эта роль досталась Ирине Горбачевой. Сериал признали одним из лучших картин, премьера которых состоялась в 2020 году.

Как и звезда сериала "Чики", новостью о свадьбе ошарашила Лолита Милявская. В эфире шоу "Новогодняя маска" певица неожиданно сообщила, что снова вышла замуж. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что этот брак артистки далеко не последний.