"Ты меня бесишь": известная актриса заявила об отвращении к Собчак

По словам артистки, она долгое время на дух не переносила журналистку. "Прям вот знаешь, "какая она отвратительная". Помню, что она у меня вызывала реакцию: "Ты меня бесишь, ты меня раздражаешь", – описала свои чувства актриса.
Позднее Ирина Горбачева поняла, что ей так не нравится в Ксении Собчак. Как оказалось, артистку бесили именно те качества, которые присутствуют и в ней самой. По мнению звезды сериала "Чики", телеведущая – хамелеон, подстраивающийся под обстоятельства. Например, актриса обратила внимание, что журналистка во время интервью одевается так, чтобы соответствовать своим героям.
Ирина Горбачева проанализировала свое отношение к телеведущей и поняла, что нужно смотреть на нее, как на событие. По мнению актрисы, Ксения Собчак многого добилась, несмотря ни на что, и это достойно как минимум уважения.
"Вижу ее как ребенка, в котором действительно много всего напихано: и зажимов, и комплексов по поводу себя и своей внешности. Но человек всегда работает и делает что-то вопреки всему", – поделилась Ирина Горбачева.
Также актриса сравнила Ксению Собчак с Ольгой Бузовой по уровню раздражения. По мнению артистки, многих бесит поющая ведущая, потому что она не боится быть собой.
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