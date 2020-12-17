Ирина Горбачева получила ожоги и чуть не сгорела

Артистка Ирина Горбачева рассказала об инциденте, из-за которого едва не отправилась на тот свет. Несчастье случилось в день ее рождения.



Актриса театра и кино едва не сгорела на балконе. По словам знаменитости, она слишком тщательно готовилась к празднику и упустила из виду важный момент.

Своей историей Ирина Горбачева поделилась накануне на премьере фильма "Огонь". Звезда сообщила, что у нее в руках лампадка. Она залила в нее не то масло, и лампадка загорелась у Ирины Горбачевой в руках. Девушка решила ее встряхнуть, чтобы потушить масло, – капли попали на пол.

Поскольку на балконе, где находилась актриса, были деревянные перекрытия и пакеты, все загорелось. Тогда она начала тушить пламя руками и ногами, в результате чего получила ожоги. Ирина Горбачева призналась, что после этого случая сделала важный для себя вывод: "Спички детям не игрушка!".

В этом году артистка сыграла главную роль в сериале режиссера Эдуарда Оганесяна "Чики". Что касается личной жизни звезды, то ее сердце несвободно. Об этом стало известно в середине июня этого года.

Напомним, в своем инстаграм-аккаунте Ирина Горбачева поздравила музыканта Антона Савлепова с днем рождения. В августе актриса подогрела домыслы о романе с мужчиной, показав совместное романтичное фото.