Ирина Горбачева получила ожоги и чуть не сгорела

Актриса театра и кино едва не сгорела на балконе. По словам знаменитости, она слишком тщательно готовилась к празднику и упустила из виду важный момент.
Своей историей Ирина Горбачева поделилась накануне на премьере фильма "Огонь". Звезда сообщила, что у нее в руках лампадка. Она залила в нее не то масло, и лампадка загорелась у Ирины Горбачевой в руках. Девушка решила ее встряхнуть, чтобы потушить масло, – капли попали на пол.
Поскольку на балконе, где находилась актриса, были деревянные перекрытия и пакеты, все загорелось. Тогда она начала тушить пламя руками и ногами, в результате чего получила ожоги. Ирина Горбачева призналась, что после этого случая сделала важный для себя вывод: "Спички детям не игрушка!".
В этом году артистка сыграла главную роль в сериале режиссера Эдуарда Оганесяна "Чики". Что касается личной жизни звезды, то ее сердце несвободно. Об этом стало известно в середине июня этого года.
Напомним, в своем инстаграм-аккаунте Ирина Горбачева поздравила музыканта Антона Савлепова с днем рождения. В августе актриса подогрела домыслы о романе с мужчиной, показав совместное романтичное фото.
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