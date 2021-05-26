"Очень полная и совсем без волос": к неузнаваемой Заворотнюк вернулся рак после длительной ремиссии

Рак мозга у знаменитости, по слухам, обнаружили осенью 2018 года. Анастасия Заворотнюк узнала о недуге почти сразу после рождения дочери Милы. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" лечили заграничные и отечественные медики.
В какой-то момент болезнь удалось взять под контроль – началась ремиссия. Анастасия Заворотнюк, почувствовав себя лучше, начала ходить в бассейн. Любимая всеми "прекрасная няня" настроилась вернуть прежние формы. Лишние килограммы не уходили, однако плавание благотворно сказывалось на самочувствии Анастасии.
По словам коллеги Заворотнюк, который пожелал остаться анонимным, не так давно у артистки случился рецидив онкологии. Во время занятий в бассейне Анастасия ощутила головокружение. Обследование показало, что рак вернулся. Сейчас знаменитость находится под пристальным вниманием медиков. Доктора делают все возможное, чтобы вновь добиться ремиссии.
Источник, близкий к семье артистки, утверждает, что Анастасию Заворотнюк теперь невозможно узнать. От былой красоты не осталось и следа.
"Она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос", – сказал коллега звезды сериала "Моя прекрасная няня" журналистам.
Заворотнюк сегодня окружена заботой родственников. Она практически не выходит из своего загородного особняка. За границу на лечение Анастасия не полетит, так как больше доверяет отечественным докторам.
Популярные темы форума
Вкусненькое
Порча
Криптюшки
Любимый не хочет жениться
Увидел свою девушку с другим
Смех или грех?
СССР
А вы встречали абьюзеров?
Бьёт муж
Кто изменяет чаще?