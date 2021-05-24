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Шоу-бизнес
Дочери тяжелобольной Заворотнюк посоветовали обратиться к библии

Дочери тяжелобольной Заворотнюк посоветовали обратиться к библии

Анна Заворотнюк попросила подписчиков порекомендовать ей книги.
прочитано 30 раз

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" не выходит на связь уже почти два года. Актриса борется с раком, и родственники делают все возможное, чтобы обезопасить больную от пристального внимания любопытных.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Многие поклонники в надежде узнать хоть что-нибудь о жизни любимой артистки следят за блогом ее дочери Анны Заворотнюк. Однако девушка крайне редко касается темы болезни матери, отмечая, что слишком ее уважает, поэтому не позволит посторонним лезть в дела семейные.

Впрочем, на инстаграм-аккаунт наследницы Анастасии Заворотнюк подписаны почти 200 тысяч человек. В понедельник блогер попросила поклонников посоветовать ей хорошие книги. "Хочу что-нибудь романтичное, с интересным сюжетом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Анна.

Многие подписчики пошли по проверенному пути, предложив девушке почитать сестер Бронте, Ремарка и других зарубежных авторов. Однако нашлись и те, кто посоветовал Анне Заворотнюк обратиться к церковной литературе. Среди рекомендаций можно найти библию и жития святых. Возможно, подписчики решили, что подобная литература будет уместнее, учитывая, что в семье есть тяжелобольной человек.

"Анастасия, посоветую и вам и всем, почитать Жития Святых, любого Святого, при чтении книги, вы приобретете душевное равновесия и радость на сердце", "Библия", – написали в комментариях.

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Фото: instagram.com / anna_zavorotnyuk
Автор: 24 мая 2021, 18:16 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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