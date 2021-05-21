Дочь тяжелобольной Заворотнюк сделала заявление о материнстве

Анна Заворотнюк в своем инстаграм-аккаунте призналась, что мечтает стать матерью. Фолловеры спросили модель, есть ли у нее дети. Девушка ответила, что пока нет, но ей бы этого очень хотелось.
Так что Анастасия Заворотнюк может скоро стать бабушкой. Ведь у ее 25-летней дочери есть возлюбленный, отношения с которым проверены временам. Модель уже шесть лет встречается и живет с парнем, имя которого держит в секрете.
Пара познакомилась в США, куда приехала учиться наследница актрисы. А недавно чета заехала в жилье с новым ремонтом. Пара держит в тайне подробности своего романа, поскольку избранник Анны сторонится публичности.
Как писали "Дни.ру", ранее дочь Анастасии Заворотнюк поведала об идеальной совместимости с любимым. Ее молодой человек по гороскопу – Дева, а модель – Козерог. Согласно астрологии, это довольно гармоничный союз.
Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже два года борется с раком. Семья артистки не рассказывает о ее состоянии, что провоцирует множество домыслов в Сети. Поговаривали, что знаменитость пошла на поправку и даже скоро вернется в кино. Вместе с тем, ходили слухи о том, что из-за тяжелого заболевания Анастасия Заворотнюк не сможет продолжить актерскую карьеру.
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