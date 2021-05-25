"Избегаю": женатый коллега по сериалу "По законам военного времени" о Екатерине Климовой

Евгений Воловенко и Екатерина Климова в сериале "По законам военного времени" играли влюбленных. Очень натурально изображая страсть на экране, артисты спровоцировали слухи о романе в реальности. По словам Воловенко, к Климовой у него только дружеские чувства. Артисты отлично поладили на съемках, но отношения не выходили за рамки рабочих.
Много говорить о Климовой Воловенко не хочет. "Но я, честно говоря, в последнее время стараюсь избегать вопросов о ней", - признался актер сериала "По законам военного времени".
Не так давно Евгений участвовал в съемках телевизионного шоу. В студии актер и словом не обмолвился о Екатерине. В итоге, когда шоу смонтировали и выпустили в эфир, Воловенко обнаружил, что телевизионщики немного приврали. В анонсе шоу значилось, что Климова изменила судьбу актера. "Я удивился: об этом даже речи не шло", – поведал артист. Воловенко считает, что редакторы пошли на хитрость ради повышения рейтингов.
Евгений Воловенко напомнил, что женат на коллеге по цеху Диане Розовлян. Звезда сериала "По законам военного времени" называет свой брак счастливым.
Воловенко старается избегать негатива, а также сплетен и домыслов о личной жизни. Например, неприятные комментарии в соцсетях Евгений всегда удаляет. "Мне не нравится тратить нервные клетки", – отметил актер.
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