Официально: поруганный Нагиев вернется к роли Чикатило

Сериал о самом известном маньяке СССР Андрее Чикатило вышел на экраны 18 марта. Всего свет увидело восемь серий проекта. После появления финального эпизода "Чикатило", режиссер проекта Сарик Андреасян в соцсетях заявил, что планирует снимать второй сезон.
Наконец, появилась официальная информация о еще одной части сериала о кровожадном упыре. Сервис Okko выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что съемки продолжения ленты о маньяке начнутся летом 2021 года. Второй сезон станет последним.
Создатели картины пока не раскрывают детали сюжета новой части. Между тем киношники обещают ввести в сценарий много новых героев. Также представители Okko расказали, что у первого сезона картины был отличный рейтинг.
Отметим, главную роль в сериале "Чикатило" исполнил Дмитрий Нагиев. Перевоплощение любимца экрана в серийного убийцу вызвало у зрителей и критиков неоднозначную реакцию. Нагиев в образе Чикатило некоторым показался не пугающим, а комичным, напомнил персонажей юмористического шоу "Осторожно, модерн!". Выход первой серии ленты спровоцировал волну негатива в адрес Дмитрия Нагиева. Знаменитость разнесли в пух и прах. Судя по всему, недовольство аудитории поруганный актер близко к сердцу не принял.
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