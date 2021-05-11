Вгрызающийся зубами в плоть Дмитрий Нагиев боролся с отвращением на съемках "Чикатило"

По словам Нагиева, рассказывая историю кровавых убийств, нельзя избежать сцен насилия. Необходимо конкретно указать, что именно делал маньяк. Прототип героя, Андрей Чикатило, вел себя с жертвами как настоящий зверь, считает Дмитрий Нагиев. В реальной жизни актер старается избегать всего того, что как-либо связано с насилием, поэтому сниматься в сценах убийств ему было адски тяжело.
На съемочной площадке сериала Дмитрию приходилось бороться с отвращением. Так, например, в картине есть эпизод, в котором персонаж Дмитрия издевается над девушкой – насилует, вгрызается зубами в ее плоть. Специально для съемок таких сцен киношники изготовили манекен, который, к сожалению, не всегда мог заменить реального актера. В таких случаях гримерам помогали специальные силиконовые накладки, имитирующие ножевые ранения, выколотые глаза и другие увечья, а также искусственная кровь.
Интересно, что Дмитрия Нагиева не гримировали сильно. Актеру изменили линию роста волос и добавили несколько линий, которые визуально преобразили его лицо.
Напомним, сериал "Чикатило" вышел на экраны в середине марта 2021 года. Лента стала резонансной, рейтинговой, но получила много негативных отзывов. Зрители не ожидали увидеть в роли маньяка-извращенца шоумена Дмитрия Нагиева. Отмечалось, что актер вообще не похож на реального Андрея Чикатило. Сам Нагиев на критику отреагировал спокойно. По словам актера, проект не является документальным, поэтому добиваться визуального сходства не было необходимости.
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