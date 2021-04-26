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Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Сергей Степин и Данил Стеклов. Фото: пресс-служба
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Как снималась "Афера" – сериал про посткарантинную жизнь в русской деревне

В онлайн-кинотеатре KION компании МТС вышла "Афера" – необычный сериал, во вселенной которого коронавирус полностью побежден. Однако в деревне Сосновка, в которой происходит основное действие, отношение к этой победе двоякое. Разбираемся, как устроен мир сериала и откуда растут его ноги.
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В центре событий — российская глубинка со всеми сопутствующими ей элементами: Покосившиеся дома, туалеты на улице, растяжка с Лениным в обветшалом доме культуры. Коронавирус побежден, режим самоизоляции можно отменять. В связи с этим жители поселения собираются на собрание. Глава деревни отчитывается, что в период локдауна не было никакой преступности — все показатели снизились буквально на 100%, участковый подтверждает.

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Оказывается, опытным путем доказали, что вестниками всех бед в Сосновке раньше были братья Поповы — маргинальная ячейка деревенского сообщества, живущая на заимке. По удивительному стечению обстоятельств именно Поповы на собрании отсутствуют. Получается, это единственная семья на деревне, которая не в курсе, что самоизоляция подошла к концу. Ушлый глава поселения предлагает жителям организовать масштабную аферу: не сообщать им, что карантину конец, а взамен жить полной жизнью, без страхов и опасений.

Фото: пресс-служба

Съемки проходили в нескольких деревнях Калужской области. Выбирали локацию довольно оперативно.

"Съемки проходили ровно месяц, у нас было 18 съемочных смен. Калужская область — классическая средняя полоса России, там очень красивая местность, у деревень очень интересная визуальная фактура. Нам очень повезло с погодой и с тем, что мы успели все снять до наступления серьезных холодов", — рассказал режиссер Михаил Старчак.

Фото: пресс-служба

У постановщика за плечами хиты ТНТ "СашаТаня", "Зайцев +1" и "Полярный", так что в подходе к производству нового серила сомневаться не приходится. Например, поиск необходимой для съемок деревни был сопряжен с важным режиссерским замыслом. "У нас были определенные драматургические требования к локации. Заимка, например, должна была находится на отдалении от деревни — это важная деталь сюжета. Поэтому нашему локейшн-менеджеру была поставлена задача — найти деревню, где будет либо некий холмистый участок, либо дом на отдалении от основного поселка", — пояснил Старчак.

Фото: пресс-служба

Главные роли братьев Поповых в "Афере" исполнили Данила Стеклов, Александр Волохов и Артем Гайдуков. К съемкам все они подошли основательно, начиная буквально с внешнего вида. По замыслу авторов Поповы в сериале рыжие, а натурально рыжим из актеров является лишь Гайдуков. Сложнее всего пришлось Даниле Стеклову.

"Он, к сожалению, не мог краситься — у него были съемки в других проектах. Тогда мы придумали, что он в кадре будет все время в шапке, из-под которой торчат рыжие волосы. Его персонаж, младший из Поповых — обаятельный, яркий, лирический герой, которого хочется обнять и любить", — рассказал режиссер.

Артем Гайдуков, Александр Волохов, Данил Стеклов. Фото: пресс-служба

Александр Волохов, исполнивший роль среднего брата Попова, кстати без проблем в рыжий покрасился. Но его настиг иной казус, имя которому… сыр. "Среди нас бегало очень много коз. В одну из смен мы объелись очень вкусного сыра, но последующие съемки прошли уже в другом месте — больше на той локации мы не работали", — вспомнил Волохов. По словам актера, в случайном разговоре с костюмерами на площадке они выяснили, что сыр этот козий с местной фермы, которая находилась недалеко от заимки. По слухам, этот сыр даже экспортируют за границу!

Александр Волохов. Фото: пресс-служба

Помимо внешних перевоплощений, на съемках было немало курьезных моментов. Однажды накрылось средство передвижения, с которым предстояло отснять ряд сцен в другие съемочные дни. "Квадроцикл, на котором катается один из персонажей "Аферы", лишился двух колес при въезде на гору. Это была большая проблема, потому что квадроцикл был нужен нам для съемок и дальше. Реквизиторам пришлось оперативно его чинить", — объяснил Михаил Старчак.

Фото: пресс-служба

Чуть меньше на съемочной площадке "везло" и Артему Гайдукову — старшему брату семьи Поповых. Во-первых, ему всегда нужно было быть в образе. "Основную задачу, которую Миша передо мной ставил — не растерять образ чувака, который в любой момент может дать кому-то звездюлей, — пояснил Гайдуков. — Это было самым сложным, потому что я, конечно, не настолько агрессивен, как мой персонаж в сериале". Во-вторых, несмотря на погоду в октябре прошлого года, с которой съемочной группе в целом повезло, смены с участием Гайдукова не раз приходились на холодную пору. "Когда мы только начали съемки, была "золотая осень" — жара, погода офигенная. Но в день, когда снимали эпизод, где я должен был появится в кадре полураздетый, как назло было холодно и шел проливной дождь. Вот это подстава, конечно", — вспомнил актер с грустью.

Фото: пресс-служба

Не меньше приключений выпало на долю Сергея Степина, исполнившего в "Афере" роль главы деревни. Как пояснил артист, его в одно морозное утро отправили… лежать в луже. "Однажды мы прибыли на съемочную площадку, и Михаил Старчак, взяв меня за руку, подвел к небольшой лужице. На дворе стоял легкий мороз, была середина октября. Режиссер говорит: "Сереж, ты сейчас ложишься в эту лужицу, а мы тебя из пожарного шланга поливаем водой", представляете? Это было в 6 утра!", — пояснил Степин. По словам актера, костюмеры, конечно, заботились о нем. "Говорят мне: "Вы ложитесь в том, в чем есть, а мы вас потом переоденем". Я в костюме, утепленный, ложусь в лужу. Мне, конечно, это очень запомнилось", — рассказал Степин.

Сергей Степин и Данил Стеклов. Фото: пресс-служба

Режиссер Михаил Старчак отмечает, что одной из центральной линией сюжета "Аферы" будет любовь. По его мнению, "это единственное, о чем можно снимать кино и сериалы".

"Тема любви крайне важна, у нас она ключевая. Любовь дергает за все ниточки, причем не только любовь мальчика к девочке, но и сыновей к матери, и председателя деревни к деньгам", — пояснил Старчак. По мнению режиссера, главным вектором "Аферы" является легкость: "Это легкая, простая история. В ней очень много осеннего тепла, любви и красоты. В нашем мире там мало любви, что хочется наслаждаться ее новыми формами и образами".

Фото: пресс-служба

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Артем Гайдуков, Александр Волохов, Данил Стеклов. Фото: пресс-служба
Автор: 26 апреля 2021, 13:41
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