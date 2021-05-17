"Считают, что я им что-то должна": Федункив из "Реальных пацанов" о негативной стороне популярности

Роль в ситкоме "Реальные пацаны" сделала актрису Марину Федункив знаменитой и способствовала дальнейшему развитию ее карьеры. По словам артистки, пользоваться народной любовью она так и не научилась. Более того, Марина не может привыкнуть к популярности.
К Федункив часто подходят незнакомцы с просьбой о совместном фото. По закону подлости поклонники хотят снимок именно тогда, когда артистка не при параде – например, без макияжа ждет рейса в аэропорту. Впрочем, артистка испытывает положительные эмоции, когда ее узнают. Марина обычно слышит в свой адрес много теплых слов.
Бывают и неприятные ситуации. Некоторые зрители видят в Марине вздорную и бестактную "маму Коляна" из сериала "Реальные пацаны", поэтому позволяют себе фамильярность. "Некоторые почему-то считают, что я им чем-то должна", – поведала Федункив. Назойливость незнакомцев раздражает знаменитость.
Карьера Марины Федункив в кино началась, когда ей было почти 40 лет. Пару лет назад звезда "Реальных пацанов" попробовала себя в качестве вокалистки. Артистка уверена, что самореализоваться в творчестве можно в любом возрасте. Между тем Марина не исключает, что ее телевизионная карьера сложилась бы намного раньше, будь она увереннее в себе.
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