Звезда "Реальных пацанов" закрыла бизнес и собралась баллотироваться в Госдуму

Актер и бизнесмен Армен Бежанян хочет представлять интересы жителей Пермского края. Знаменитость собирается баллотироваться в Госдуму.

Армена Бежаняна многие знают как исполнителя роли Арменки в сериале "Реальные пацаны". Герой артиста – добрый рыночный торговец, который пытается заработать на жизнь толкая обувь сомнительного качества. Партнершей Армена Бежаняна в ситкоме была актриса Марина Федункив.

Между тем реальный Бежанян – долгое время вел успешный бизнес в сфере лесозаготовок. Не так давно актер закрыл свои предприятия – с некоторых пор в Пермском регионе, по словам Армена, нет сырья и компетентных кадров. Звезда "Реальных пацанов" собирается укрепить свои позиции во власти.

О политических амбициях актера стало известно в 2019 году, когда он был избран депутатом Осинской думы. В 2020-м Бежанян баллотировался на должность главы округа, но потерпел поражение. Свой провал Армен объяснил отсутствием достаточной мотивации.

Теперь актер сериала "Реальные пацаны" объявил о намерении участвовать в выборах в Законодательное собрание Прикамья и в Госдуму. В личном аккаунте во "Вконтакте" артист отметил, что, ознакомившись со списком избирающихся в депутаты от округа политиков, обнаружил, что никого из них не знает. Армен Бежанян считает, что подобного быть не должно. Депутат должен быть хорошо знаком людям, которых представляет. Армен Бежанян подчеркнул, что подаст заявку на праймериз только при одном условии – если его пост в соцсетях наберет за три дня более тысячи лайков.