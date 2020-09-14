Есть еще порох в пороховницах: 44-летняя звезда сериала "Клон" повторила знойный танец Жади

Популярная бразильская теленовелла вышла на экраны почти 20 лет назад. Весь мир с замиранием сердца следил за историей любви решительной красавицы Жади и замкнутого и впечатлительного Лукаса. Теленовелла породила моду на восточный танец во многих странах. Зрители до сих пор вспоминают знойные движения бедрами в исполнении главной героини.
Накануне исполнительница роли Жади, 44-летняя Джованна Антонелли, решила порадовать поклонников. Звезда показала, мол, есть еще порох в пороховницах. В личном микроблоге артистка опубликовала видео, на котором плавно качает бедрами под восточный мотив.
Джованна Антонелли в отличной физической форме. Даже спустя 20 лет актриса остается такой же чарующей и изящной. Поклонники сериала "Клон" сюрпризом от звезды остались довольны.
Напомним, в 2010 году Антонелли родила двойню. Во время беременности знаменитость поправилась на 20 килограммов. Джованне пришлось сесть на строгую диету. Также артистка стала постоянным гостем в спортивном зале.
Актриса ела только овощи, за исключением картофеля, крупы с низким содержанием углеводов и вареное мясо птицы. На десерт звезда сериала "Клон" употребляла ананасы.
Знаменитость активно занимается фитнесом. В личном "Инстаграм" Джованна Антонелли частенько публикует фото и видео с тренировок.
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