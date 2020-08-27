51-летняя Маиза из сериала "Клон" рассказала о появлении малыша

Звезда сериала "Клон" поделилась радостной новостью. 51-летняя Даниэла Эскобар, известная по роли Маизы, впервые стала бабушкой.

Сын популярной бразильской артистки, Андрэ Монжардим, на днях стал отцом чудесной девочки. Малышку назвали Флорой.

О появлении ребенка звезда сериала "Клон" рассказала в личном микроблоге. Даниэла Эскобар, ее сын и невестка уже получили сотни поздравлений от пользователей Сети.

Напомним, у Даниэлы Эскобар только один ребенок. Сына Андрэ актриса родила в 1998 году в браке с режиссером сериала "Клон" Жайме Монжардимом. Союз актрисы и кинематографиста продлился восемь лет, до 2003 года.

Роман между Эскобар и Монжардимом вспыхнул в 1995 году. Режиссер на 13 лет старше артистки. На момент начала этих отношений Жайме был несвободен. Кинематографист расторг брак с артисткой Ингре Либерату ради любовницы.

В сериале "Клон" Монжардим доверил Эскобар одну из самых сложных ролей. Чтобы сыграть Маизу, актриса долго посещала психолога, который помогал ей перевоплотиться. Надо сказать, что с работой в теленовелле Даниэла блестяще справилась.

Интересно, что кинематографист снял в "Клоне" и бывшую супругу, Ингре Либерату. Она исполнила роль Амины.

В 2010 году Даниэла Эскобар вновь сделала попытку создать семью. Ее избранником стал актер Марселу Вельнера. Этот брак звезды сериала "Клон" продлился несколько месяцев. После второго развода артистка приняла решение скрывать подробности личной жизни от прессы.