Прямая трансляция: Большое интервью Путина
Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Четверг
27 августа
Лента новостей
13:54
Тихановская указала на отсутствие поддержки Лукашенко со стороны России
13:48
Более 30 человек тушили пожар в Подмосковье
13:43
Певицу Юлю Волкову избил любовник
13:37
Большое интервью Путина. Прямая трансляция
13:36
Глюкоза лечит нервы после выходок побрившейся налысо дочери-неформалки
13:23
Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область: Спят и видят
13:03
"Началось чудо": поющий Клявер привел в восторг Костюшкина
12:59
"Жестко используют": Елизавета Пескова заявила о манипуляциях грязных людей
12:57
"Не понимал, что происходит": Панфилов впал в панику из-за рождения ребенка
12:50
"Я в такой ситуации, как будто крысу загнали в угол": Легкоступова расплакалась перед свадьбой с Фирсовым
12:45
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями
12:23
"Вам стыдно бывает?": разгоряченную Гузееву сняли с бутылкой после откровений об алкоголизме
12:18
Полиция заинтересовалась госпитализацией Навального
12:14
51-летняя Маиза из сериала "Клон" рассказала о появлении малыша
12:09
Оценена вероятность объединения России и Белоруссии
12:06
"Секс начинается задолго до постели": Дибров просветил Кудрявцеву на шоу
11:49
Вскрылась пикантная переписка: Николаев оскандалился из-за любовницы
11:41
Владимир Путин даст большое интервью
11:20
На МКАД произошла авария с участием грузовика
11:18
WANT HER DRESS: открытие шоурума в Москве
11:10
Больно смотреть: что случилось с матерью умершей Легкоступовой
10:53
Потеряла зубы: Мария Кожевникова разбила лицо о чугунную батарею
10:40
Эксперты спрогнозировали курс доллара на сентябрь
10:37
Тихановская пообещала найти нужные слова для общения с Путиным
10:26
Как живет ослепшая после тюрьмы красавица-актриса Валентина Малявина
10:14
Красавица-жена нанесла неожиданный удар дочери Дмитрия Тарасова
09:54
Политолог раскрыл позицию Кремля по Лукашенко: Хотят дожать его
09:50
Киркоров побил 71-летнюю Пугачеву
09:49
Новые скандальные подробности интимной жизни Валентины Легкоступовой
08:53
"Раньше я не решался": о чем годами молчал Дмитрий Шепелев
08:37
Эксперт о нервном срыве Лукашенко: Весь мир увидел неуравновешенного человека
08:19
Какие выплаты на детей получат россияне с 1 сентября
06:02
"Страшно и ужасно": состарившаяся Канделаки вызвала бурю эмоций
04:10
Самбурская ошарашила резкой сменой имиджа
02:02
Куликова представила публике повзрослевшего сына: Похититель женских сердец
23:56
Принца Гарри обвинили в проблемах Меган Маркл
21:44
Взрыв газа в жилом доме в Керчи: огонь охватил два этажа
21:27
В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу по детям на площадке
21:18
В Минздраве РФ сделали заявление о второй волне коронавируса осенью
21:04
Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года
20:52
"Введено военное положение": эксперт бьет тревогу из-за ситуации в Белоруссии
20:27
"Никаких интимных отношений": вскрылась правда о семейной жизни Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
19:39
В Мурманске экс-чиновница отсудила у семьи сбитого ей ребенка деньги за поцарапанное авто
19:34
Татьяна Навка высказалась о третьей беременности
19:18
Назван лидирующий по рождаемости регион России
18:43
Экс-ухажер Бузовой шантажировал подругу интимными снимками
18:42
Путин назвал главное условие открытия границ России
18:19
"Бесценный урок": звезде "Уральских пельменей" предложили миллион за секс
18:10
Отказавшая в интиме Яковлева лишилась хороших ролей
18:01
Россиян заставят вернуть выплаченные по ошибке пенсии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Что может грозить Лукашенко за передачу оружия 15-летнему сыну
Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть
"Введено военное положение": эксперт бьет тревогу из-за ситуации в Белоруссии
Цымбалюк-Романовская сообщила о состоянии изгнанной Джигарханяном онкобольной матери
Чем закончатся массовые беспорядки в Белоруссии: мнение эксперта
"Никаких интимных отношений": вскрылась правда о семейной жизни Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
Сериалы
51-летняя Маиза из сериала

51-летняя Маиза из сериала "Клон" рассказала о появлении малыша

Даниэла Эскобар. Фото: instagram.com/danielaescobar
Звезда сериала "Клон" поделилась радостной новостью. 51-летняя Даниэла Эскобар, известная по роли Маизы, впервые стала бабушкой.
прочитано 264 раза

Сын популярной бразильской артистки, Андрэ Монжардим, на днях стал отцом чудесной девочки. Малышку назвали Флорой.

ПО ТЕМЕ

Рак забрал у Иветти из сериала "Клон" близкого человека

44-летняя звезда "Клона" Джованна Антонелли продемонстрировала стройное тело в микрокупальнике

О появлении ребенка звезда сериала "Клон" рассказала в личном микроблоге. Даниэла Эскобар, ее сын и невестка уже получили сотни поздравлений от пользователей Сети.

Напомним, у Даниэлы Эскобар только один ребенок. Сына Андрэ актриса родила в 1998 году в браке с режиссером сериала "Клон" Жайме Монжардимом. Союз актрисы и кинематографиста продлился восемь лет, до 2003 года.

Роман между Эскобар и Монжардимом вспыхнул в 1995 году. Режиссер на 13 лет старше артистки. На момент начала этих отношений Жайме был несвободен. Кинематографист расторг брак с артисткой Ингре Либерату ради любовницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DanielaEscobar (@danielaescobar)

В сериале "Клон" Монжардим доверил Эскобар одну из самых сложных ролей. Чтобы сыграть Маизу, актриса долго посещала психолога, который помогал ей перевоплотиться. Надо сказать, что с работой в теленовелле Даниэла блестяще справилась.

Интересно, что кинематографист снял в "Клоне" и бывшую супругу, Ингре Либерату. Она исполнила роль Амины.

В 2010 году Даниэла Эскобар вновь сделала попытку создать семью. Ее избранником стал актер Марселу Вельнера. Этот брак звезды сериала "Клон" продлился несколько месяцев. После второго развода артистка приняла решение скрывать подробности личной жизни от прессы.

Автор: 27 августа 2020, 12:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лауреат Нобелевской премии назвала способ преодоления кризиса в Белоруссии
Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть
Бунт в Белоруссии: кому это выгодно
Тихановская прокомментировала слухи о закрытии границы Белоруссии и России

Шоу-бизнес

Певицу Юлю Волкову избил любовник
Глюкоза лечит нервы после выходок побрившейся налысо дочери-неформалки
"Началось чудо": поющий Клявер привел в восторг Костюшкина
"Жестко используют": Елизавета Пескова заявила о манипуляциях грязных людей

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Теряющий слух Корчевников показал фото любимой женщины

Звезда поделилась личным
Шоу-бизнес

Располнел и оброс: внук Бориса Ельцина перестал следить за собой

Мужчина сильно изменился
Политика

Тихановская пообещала найти нужные слова для общения с Путиным

Политик дала большое интервью
Шоу-бизнес

"Страшно и ужасно": состарившаяся Канделаки вызвала бурю эмоций

Журналистка показала шокирующее фото

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года
Как стать богаче: астрологические советы

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+