Грязные обвинения, бегство в США и возвращение на родину: как сложилась жизнь звезды сериала "Секрет тропиканки"

Актрису из Бразилии Глорию Пирес российские зрители знают благодаря сериалу "Секрет тропиканки". В картине 1993 года артистка сыграла сестер-близнецов.

Глория Пирес родилась в Рио-де-Жанейро 23 августа 1963 года в семье звезды театра и кино Антониу Карлуса Пиреса. Детство Глории прошло за кулисами, ее дебют на экране состоялся в пятилетнем возрасте – в сериале "Маленькая сирота".

Режиссерам и продюсерам нравилась яркая внешность Глории Пирес. Актриса никогда не была классической красавицей, однако всегда выделялась в толпе. По словам Глории, всему виной индейские корни. Прапрабабушка Пирес по материнской линии была чистокровной индеанкой, поэтому раз в поколение кто-нибудь из потомков этой женщины наследует черты лица коренного жителя Америки.

Популярность в Бразилии Глория Пирес обрела после выхода на экраны сериала "Все дозволено". На постсоветском пространстве актрису узнали благодаря работе в ленте "Секрет тропиканки". В картине знаменитость сыграла сестер-близнецов – скромницу Рут и амбициозную Ракел.

Пирес проделала большую работу, чтобы сделать близнецов-героинь максимально непохожими друг на друга. Артистке пришлось побеседовать с огромным количеством двойняшек. Глория записывала близнецов на видео и внимательно изучала получившиеся кадры. На площадке Пирес использовала ряд хитростей. "Моя шевелюра была покрашена так, что, когда я делала прямой пробор, – у них был один оттенок, на косой – совсем другой", – признавалась Глория. Также знаменитость научилась изменять тембр своего голоса. В образе Ракел она говорила низко и томно.

Следующая заметная роль Пирес – Нисса в "Жестоком ангеле". После съемок в этой теленовелле Глории пришлось сделать значительный перерыв в карьере. Дело в том, что в прессе появились грязные слухи о ее семье. СМИ обвинили мужа артистки в приставаниях к ее 15-летней дочери от первого брака. Глория Пирес подала в суд на человека, распустившего сплетни, и выиграла дело. К сожалению, остановить поток негатива звезда "Тропиканки" не смогла. Артистке и ее близким пришлось бежать в США.

В 1999 году Глория Пирес была вынуждена вернуться в Бразилию. Актриса наладила быт в Лос-Анджелесе и не хотела вновь переезжать, однако ее связывал жесткий контракт с компанией Globo. Телевизионщики желали видеть Пирес в новом проекте и требовали от нее выполнения обязательств. Актрисе пришлось подчиниться. Глория Пирес живет в Рио-де-Жанейро по сей день, продолжает сниматься в мыльных операх, занимается благотворительностью.

В 2018-м Глория Пирес развелась со вторым мужем – музыкантом Орландо Мораисом. В этом браке у знаменитости родились две дочки и сын – Антония, Ана и Бенто. Отметим, что у Глории Пирес есть наследница от первого брака – Клео. Биологическим отцом старшего отпрыска актрисы является певец Фабио Жуниора. Отношения вокалиста и звезды "Тропикантки" были очень короткими. Интересно, что все три дочери Глории Пирес посвятили жизнь актерству.

Пирес активно ведет аккаунт в "Инстаграм". На станицу знаменитости подписано более пяти миллионов человек. В августе Глория отпразднует 58-летие. Актриса выглядит намного моложе своих лет. Она тщательно следит за внешностью. Знаменитость активно занимается спортом.