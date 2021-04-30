Звезда "Великолепного века" и "Невинности" свернула челюсть экранному мужу: актер оказался в больнице

Известного турецкого актера доставили в больницу. Знаменитость пострадала от руки звезды сериала "Великолепный век: Империя Кесем" Хюльи Авшар.

Неприятный эпизод произошел на съемках сериала "Невинность". 57-лентяя Хюлья Авшар и ее экранный муж Эртугрул Постоглу играли сцену конфликта. Сценарий требовал, чтобы актриса ударила партнера по лицу.

Хюлья колебалась, не решалась дать коллеге пощечину. "Бей быстрее и жестче", – командовал Эртугрул. Эпизод не получался.

Постоглу решил немного разозлить Авшар. Он нехорошо высказался о любимой футбольной команде звезды сериала "Великолепный век: Империя Кесем" "Бешикташ". После этих слов Хюлья рассвирепела и со всей дури влепила ему по щеке ладонью.

Получивший по лицу актер, когда отошел от шока, понял, что у него не закрывается рот. Прямо со съемочной площадки "Невинности" артиста отправили в больницу. Доктора диагностировали у актера вывих нижней челюсти. Эртугрулу Постоглу оказали необходимую помощь и прописали медикаменты.

Позднее Постоглу признался журналистам, что часто спорит с Авшар о футболе. Как оказалось, турецкие звезды болеют за разные команды. Эртугрул предпочитает "Фенербахче". По словам актера, он хотел сделать сцену более реалистичной и попытался подзадорить партнершу. Он не ожидал, что рука экранный жены окажется тяжелой.

Как писали "Дни.ру", 57-летняя Хюлья Авшар не боится экспериментов. Артистка с удовольствием меняет образы. Некоторые идеи актрисы становятся объектом критики.